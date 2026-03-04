昨年の有馬記念覇者ミュージアムマイル（牡4＝高柳大、父リオンディーズ）は今後の情勢にもよるが、招待を受諾しているドバイターフ（28日、メイダン）に向けて準備を進めていく。4日、サンデーサラブレッドクラブが発表。現時点では3月18日に出国する予定となっている。ドバイターフに出走しない場合は国内の大阪杯（4月5日、阪神）か、香港G1クイーンエリザベス2世C（4月26日、シャティン）を視野に入れる。