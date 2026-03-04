２０１５年３月に千葉県香取市の香取神宮の柱や階段に油のような液体をまいたとして、県警は４日、米国在住の医師の男（６３）を建造物損壊容疑で逮捕した。事件当時、東寺（京都市）や東大寺（奈良市）など１６都府県４８か所で同様の被害が確認されており、県警が関連を調べている。香取神宮の事件を巡っては、県警が１５年４月、男の逮捕状を取得。米連邦高裁は昨年、日本に引き渡すことを認める決定をしていた。男は、４日