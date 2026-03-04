2022年12月9日の夜、静まり返った自宅に響き渡ったのは1匹の子猫の悲痛な叫び声でした。声の主は、キジ白の男の子「そぼろ」くん。極寒の中で消え入りそうな命を救おうと保護を決意したInstagramユーザー「おかかとそぼろの成長記録」さん（@okaka.soboro.onigiri）。しかし、その先に待っていたのは一筋縄ではいかない険しい道のりでした。【写真】つやふわの美ニャンに！元気いっぱいに成長した現在氷点下に近い寒さの中で震える