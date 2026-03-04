ホンダが最新型「インテグラ」実車公開！2026年2月に開催された「大阪オートメッセ2026」のホンダブースで、ひときわ来場者の興味を引いていたのが、北米専売モデルのアキュラ「インテグラ タイプS」です。同年1月の「東京オートサロン2026」にも出展されたのですが、1985年の誕生から2006年の生産終了まで、日本のスポーツカー好きに愛された「インテグラ」の名が、約20年ぶりに国内のイベント会場に帰ってきたとあって、SNS