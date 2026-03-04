3月13日から15日の3日間限定で、「『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女×逆襲のシャア』同時上映～U.C.0093-0105～」の開催が決定した。 参考：上田麗奈「今のほうがギギのことを考えているかも」『閃光のハサウェイ』第2章の葛藤明かす 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、2021年に劇場公開され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム