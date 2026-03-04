新井宏昌氏、森下のスタメン起用の可能性に言及阪神・森下のバットが止まらない。野球日本代表「侍ジャパン」の森下翔太外野手は3日、京セラドーム大阪で行われた「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」の阪神戦に代打で途中出場。貴重な2点適時打を放ち、好調ぶりをアピールした。3-0で迎えた7回2死二、三塁。代打で登場した森下は、同僚である湯浅にカウント0-2と追い込まれな