きょう正午ごろ、山形県東根市の国道交差点で、軽乗用車が電柱に衝突する事故があり、50代から60代とみられる男性が心肺停止の状態で病院に搬送されました。 【写真を見る】乗用車が直進して電柱に衝突か50～60代の男性が心肺停止（山形・東根市） 警察や消防によりますと、きょう午後0時半ごろ、東根市猪野沢の国道48号の交差点で、軽乗用車が電柱に衝突したということです。 この事故で、軽乗用車を運転していたとみ