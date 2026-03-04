福岡県内を中心に約40店が集う九州最大級のスイーツイベント「福智スイーツ大茶会」が28、29両日の午前10時〜午後4時、同県福智町の金田ドームで開かれる。町の伝統工芸品「上野（あがの）焼」とのコラボセットや町内産のイチゴ、レモンを使った限定デニッシュも販売。町企画振興課の太田詠子さんは「町の魅力をぎゅっと詰め込んだ。春の福智町をぜひ楽しんで」と来場を呼びかける。町商工会などでつくる実行委員会と町が主催