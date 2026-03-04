タレント若槻千夏（41）が、3日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。兄について語った。若槻がゲストと心理テストをしながらトークするバラエティー。この日のゲスト指原莉乃（33）ときょうだいの話になり、「私も兄がいますけども…」と明かした若槻。すると指原が「え！お兄さんいるんですか？」と驚き、若槻は「確かにそういう話しないね。兄がいます」と話した。「どういう人