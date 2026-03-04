緊迫するイラン情勢について。「大波がまもなく来る」イランに対し、さらなる大規模攻撃を準備していると明らかにしたトランプ大統領。一方のイラン側は原油タンカーが通るホルムズ海峡を封鎖したと宣言。日本にも影響が出始めています。【写真で見る】イラン国連大使「アメリカは子どもを殺している」米・イスラエルの攻撃続くイラン国内の死者787人にイラン国内の死者は、この一日で200人以上増え、アメリカとイスラエルの攻撃