芸能界デビュー65周年の女優で歌手岡崎友紀（72）が4日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。46カ月連続でブロマイド売り上げ1位だったトップアイドル時代を振り返った。パーソナリティーの春風亭昇太は小学校時代に岡崎にあこがれ、岡崎の主演ドラマ「おくさまは18才」の主題歌で岡崎の3枚目のシングル「おくさまは18才」を「自分の小遣いで買った初めてのレコードだった」と告白し