音楽グループ「ザ・ワイルドワンズ」が、4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。メンバーの関係性について語った。同番組には、オリジナルメンバーの鳥塚しげき、島英二、植田芳暁と、2015年に亡くなったリーダー・加瀬邦彦さんに代わって加入した、加瀬さんの次男・加瀬友貴が登場した。結成60周年を迎えた同グループについて、司会の黒柳徹子は「皆様は日本の最高齢バンドと言われてますけど