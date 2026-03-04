11年前、千葉県の香取神宮にある国の登録有形文化財などに油のような液体をかけた疑いで、アメリカ在住の男が逮捕されました。金山昌秀容疑者（63）は2015年、千葉県香取市の香取神宮にある国の登録有形文化財の拝殿など3カ所に、油のような液体をかけた建造物損壊の疑いがもたれています。金山容疑者はアメリカで医師として働いていましたが、日本側は条約に基づいて身柄引き渡しをアメリカ側に求めてきました。記者：金山さん何