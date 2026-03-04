元ＪＵＤＹＡＮＤＭＡＲＹのドラマーで、音楽プロデューサーの五十嵐公太と、バイオリニストの心奏♡Ｒａｌａ（ララ）とのユニット「Ｒａｌａのポッケ」が、３月２１日に「心奏♡ＲａｌａＢｉｒｔｈｄａｙＬＩＶＥ２０２６」を東京都世田谷区のアンティーク・カフェ・マジョレルで開催する。「私のお誕生日は、いつも応援してくださる皆さんに感謝をお伝えする日にしたい。なので今年も、もちろん！『心奏&#