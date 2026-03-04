英国のカリスマ的ロックバンド、レディオヘッドは、米移民関税執行局（ＩＣＥ）がビデオでバンドの曲「レット・ダウン」を無断使用したことを非難する公式声明を複数の報道機関に発表した。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が３日、報じた。ＩＣＥが公開したビデオでは、１９９７年の名盤「ＯＫコンピューター」に収録されている「レット・ダウン」の合唱が流れる中、不法移民による暴力の疑いのある多数の被害者の