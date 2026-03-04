ボクシングの元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級王者・内山高志氏（４６）が４日までにユーチューブチャンネル「内山高志のＫＯチャンネル」で世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）との交流について語った。内山氏は尚弥の弟でＷＢＡ世界バンタム級王者・井上拓真（３０＝大橋）、大橋ジムでトレーナーを務める元世界３階級制覇王者の八重樫東氏らと食事をする約束をしていた中で尚弥から到着が少し早く