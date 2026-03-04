南海電鉄は４日、４月２４日に運行開始する新しい観光列車「ＧＲＡＮ天空」（難波ー極楽橋）のアテンダントの制服デザインを、世界的に活躍するデザイナーのコシノジュンコさんに依頼したことを発表した。電鉄沿線にあたる岸和田市出身のコシノジュンコさんは昨年、同電鉄の制服デザイン（運輸部門、技術部門の従業員が着用）を手がけた。電鉄の発表資料によると、今回は高野山へと続く自然と調和しながら「ＧＲＡＮ天空」