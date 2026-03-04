◆オープン戦ＤｅＮＡ―中日（４日・横浜）中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）は４回６安打３失点で交代した。本来は３日に先発予定だったが、雨天中止によってスライド登板。プロ初先発となったが、立ち上がりから４イニング連続で先頭打者に安打を浴びる苦しい投球となった。初回は筒香を二ゴロ併殺に打ち取るなど無難に終えたが、２回は宮崎の左中間二塁打から２死三塁を招き、この回２度目の暴投で得点を許した