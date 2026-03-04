はんぺん＝おでんの具、と思っていませんか？だしでさっと煮て、小松菜と合わせれば、立派なおかずに早変わり！ふんわり食感とじゅわっと出るだしがやみつきになって、ご飯も進みます。『はんぺんと小松菜のさっと煮』のレシピ材料（2人分）はんぺん……2枚（約180g） 小松菜……1わ（約200g） 〈煮汁〉だし汁……2カップ 塩……小さじ1/3 しょうゆ……小さじ2 みりん……小さじ2 好みで練り辛子……適宜作り方（1）下ごし