資料マスク 岡山市は4日、市内の幼稚園と小学校の計3施設で、合わせて18人がインフルエンザとみられる症状で欠席したと発表しました。3施設は5日から学級閉鎖の措置をとります。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。