日本時間午後１０時１５分に２月の米ＡＤＰ雇用統計が発表される。６日に発表される２月の米雇用統計の前哨戦として注目され、民間雇用者数の大方の予想は５万人増となっており、民間雇用者数の伸びが前月の２万２０００人増から加速するとみられている。民間雇用者数の伸びは直近３カ月続けて予想を下回っている。今回も同様の結果になれば、２月の米雇用統計に対する警戒感からドルが売られる可能性がある。 また、日本