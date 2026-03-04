リンクをコピーする

東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 実質GDP（第4四半期）09:30 結果0.8% 予想0.8%前回0.5%（0.4%から修正）（前期比) 結果2.6% 予想2.3%前回2.1%（前年比) 【中国】 製造業PMI（2月）10:30 結果49.0 予想49.2前回49.3 非製造業PMI（2月）10:30 結果49.5 予想49.7前回49.4 RatingDog製造業PMI（2月）10:45 結果52.1 予想50.1前回50.3