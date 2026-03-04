プロ野球・阪神が4日、野球振興活動の一環である日本独立リーグ野球機構（IPBL）所属チームとの交流試合の日程を発表しました。阪神は近年の野球人口減少の現状を受け、2025年度に「野球振興室」を設置。就学前児童と小・中学生に野球を指導する「タイガースアカデミー」、女子野球の「タイガースWomen」などを実施し、野球振興に貢献してきました。そして今年度は、より振興活動に力を入れるため、「TRIAL BASEBALL〜BRIDGE TO TH