電動キックボードの交通違反の取り締まりを受け、講習を受ける義務があったのに、受講しなかったとして、29歳の男性が書類送検されました。警視庁によりますと、書類送検された千葉県木更津市の男性は去年、電動キックボード運転者講習を受ける義務があったのに、受講しなかった疑いがもたれています。電動キックボードは歩道走行や信号無視といった危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと講習を受ける義務がありますが、男性は2回