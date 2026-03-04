歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の赤ちゃんの離乳食デビューを、得意のイラストを交えた「絵日記」で報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子の「離乳食デビュー」絵日記で報告対照的な反応に「一生の思い出」と感動中川さんは「離乳食デビューついに生まれて初めてミルク以外の母乳以外の食べ物を食べられましたー！10倍がゆ」と投稿し、双子の赤ちゃんが人生で初めて離乳食を口