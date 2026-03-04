◇2026WBC強化試合 侍ジャパン 5-4 阪神(3日、京セラドーム)WBC前最後の強化試合に勝利した侍ジャパンの井端弘和監督が、大谷翔平選手と近藤健介選手の打順について報道陣へ逆質問する一幕がありました。MLB組も出場した強化試合2試合で、井端監督はオリックスとの1戦目は打線に「1番・近藤、2番・大谷」と並べましたが、阪神との2戦目は2人を入れ替え「1番・大谷、2番・近藤」の打順で臨みました。オリックス戦はともに無安打でし