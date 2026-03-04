【北京共同】中国の全国人民代表大会（全人代）の報道官は4日、記者会見し「日本の指導者の台湾に関する誤った発言に中国は断固反対している。内政干渉を断じて許さない」と述べ、高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁を批判した。