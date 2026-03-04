「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午後２時現在で、バリューコマースが「売り予想数上昇」で３位となっている。 １月３０日に発表した２６年１２月期の単独業績予想で、売上高１４４億円（前期比３９．５％減）、営業損益７億円の赤字（前期１９億７６００万円の黒字）、最終損益８億円の赤字（同２億６２００万円の黒字）と大幅赤字転落を見込むとした。主要取引先であるＬＩ