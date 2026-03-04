ブライトンは契約延長オプションを行使し、FWダニー・ウェルベックとの契約を延長するようだ。英『BBC』が伝えた。1990年11月26日生まれの35歳は、20-21シーズンからブライトンに加入した。コンスタントに得点を生み出すと、昨季はプレミアリーグ30試合10得点を記録。さらに今季もプレミア第28節終了時点で27試合10得点と、早くも2シーズン連続で2ケタ得点に到達している。ブライトンとウェルベックは24年に新たに2年契約を