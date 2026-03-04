東海道新幹線は、電力設備点検のため 上り「浜松～新富士」 下り「三島～静岡」で一時運転を見合わせていましたが、午後2時45分に運転を再開しています。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 全線で運転再開 電力設備点検のため一時運転見合わせ