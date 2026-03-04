＜下町路線バスの旅＞超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で１年以内にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。今回は谷根千・駒込エリアを巡る。【出演者】吉村 崇南野陽子江上敬子（ニッチェ）【今回体験した路線バス】東京文京区コミュニティバス「B-ぐる」1日乗車券３００円 【訪れた場所】●ル・クシネ（東京都文京区） 営業時間／月・木〜日11:00〜21:00（売り切れ次第終了）定休日／火曜水曜