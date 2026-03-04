俳優の泉ピン子の自宅から宝石などを盗んだとして、岐阜県警が窃盗の疑いで、別事件の詐欺罪で起訴されている元県観光連盟職員の女（60）を捜査していることが4日、分かった。同日、共同通信が報じた。【写真】悲喜こもごも…泉ピン子ら『渡鬼』5姉妹ショット女は今年1月中旬までに、静岡・熱海市の泉宅から高級ブランド品などを盗んだ疑いが持たれている。（情報提供：共同通信社）