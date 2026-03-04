東京ドームは、2026年のプロ野球シーズンとイベントの開催に向け、ドーム内の人工芝を約7年ぶりに全面刷新した。2019年以来の更新となる今回は、アスリートの足元を支える「安定性」と、多種多様なイベントに対応できる「耐久性」を一段と高めた最新の人工芝を採用した。【写真あり】東京ドームをたった一晩で野球場から音楽ステージに変える設営テクグラウンド全面の約1万3000平方メートルを張り替え、4日から使用を始める。