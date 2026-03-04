WBCが5日に開幕ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕する。1次ラウンドが行われる東京ドームは大会を前に「全面刷新」。変化にファンから驚きの声が上がっている。フィールド全体を覆う鮮やかな緑の人工芝。約7年ぶりに全面刷新したと東京ドーム公式Xが発表。最新型人工芝を採用しており、4日の練習日では各国の選手が汗を流した。同公式Xは「2019年以来の更新となる今回は、アスリートの足元を支える『安