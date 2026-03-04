無印良品の公式Xアカウントが2026年3月3日、1日に同アカウントが紹介した商品の日本国内での販売予定がなかったとして謝罪した。「日本国内での発売ではなく、海外店舗限定の商品でした」無印良品は【お詫び】として、「3月1日（日）に紹介した『婦人 二重織りはかまパンツ』は、日本国内での発売ではなく、海外店舗限定の商品でした」と説明。「国内での販売を期待してくださった皆さまに、誤解を招く案内となりましたことをお詫