2025年開催された第78回カンヌ国際映画祭の監督週間でプレミア上映され、“カンヌ国際映画祭初のサメ映画”として話題となった映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』（原題『DANGEROUS ANIMALS』）の日本公開日が、5月8日と決まった。併せて、2種のティザーポスタービジュアルと特報も到着した。【動画】『デンジャラス・アニマルズ』特報映像本作は、単なるサメ映画の枠にとどまらず、サイコパスな船長という要素も加わ