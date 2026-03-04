俳優のトム・ホランドとの極秘結婚報道に、女優のゼンデイヤの母親が反応を示した。先日開催されたアクター賞のレッドカーペットで、ゼンデイヤのスタイリストを務めるロー・ローチ氏が、2人はすでに結婚していると発言していたが、ゼンデイヤの母クレア・ストーマーさんは、そのインタビュー動画に「笑える」と笑いの絵文字をつけてインスタグラムに投稿した。 【写真】手つなぎ仲