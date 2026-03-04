水島海上保安部提供 2025年12月に倉敷市沖の島・松島近くの瀬戸内海で水島海上保安部の巡視艇「みずなみ」が浅瀬に乗り上げました。第六管区海上保安本部は4日、「みずなみ」の男性船長(61)を業務上過失往来危険の疑いで書類送検しました。 第六管区海上保安本部によりますと、男性船長は、2025年12月19日午後10時25分ごろ、「みずなみ」を浅瀬に乗り上げさせた疑いが持たれています。けが人はなく、油の流出もありませんで