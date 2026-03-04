4日昼すぎ、東根市の国道48号で軽自動車が電柱に衝突する事故があり、運転していたとみられる男性が心肺停止の状態で搬送されました。4日午後0時15分ごろ、東根市猪野沢の国道48号で、軽自動車が道路沿いに設置された電柱（信号柱）に衝突する事故がありました。警察によりますと、車を運転していたとみられる50～60代の男性が心肺停止の状態で見つかり、救急搬送されたということです。事故の原因は現在調べており、警察