東京高裁がきょう（4日）旧統一教会の解散を命令したことを受け、日本維新の会の藤田共同代表は「被害者救済に向けて寄り添った支援をするため、いまは推移を見守りたい」と述べました。日本維新の会・藤田文武 共同代表「一番は被害者救済かと思いますので、何か足りずがあれば党としても何か提言という形になるかと思いますが、今はその推移を見守りたい」藤田共同代表は4日、このように述べたうえで「立法府として取り組ん