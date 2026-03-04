イラン情勢を受けてガソリン価格が上昇し始めています。値上がりは3週連続で、1リットルあたり158円50銭となりました。おととい（3月2日）時点で全国のレギュラーガソリン平均小売価格は、前の週より1円40銭高い、1リットルあたり158円50銭でした。値上がりは3週連続で、158円台をつけるのは去年12月以来、およそ2か月半ぶりです。調査した石油情報センターは「イラン情勢の緊迫化で原油価格が上昇し、ガソリンや軽油など石油関連