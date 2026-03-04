宇宙新興企業スペースワン（東京）は４日、和歌山県串本町の同社発射場「スペースポート紀伊」で予定していた小型ロケット「カイロス」３号機（全長１８メートル）の打ち上げを直前に中止した。機体に異常はなかったといい、同社は新たな打ち上げ日時を５日午前１１時１０分頃とすると発表した。