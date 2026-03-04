女優の大原優乃（26）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。療養期間を終えたことを報告した。舞台「熱海殺人事件―ラストメッセージ―」に出演しており、2月17日の公演終了後に胸の痛みを訴え「気胸」と診断を受け入院していた大原は「このたび、無事に療養期間を終え、活動を再開いたしました。関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めてお詫び申し上げます」と報告。続けて「そして何