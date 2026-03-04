三重県内で４日午前から発生した大規模な停電は正午過ぎに復旧した。中部電力パワーグリッドによると、南勢変電所（松阪市）で設備の交換作業を予定していたが、電気の流れを切り替える「開閉器」が正常に作動しなかったという。県内では伊勢、志摩、鳥羽、松阪の各市など９市町で、最大１９万８３５３戸が停電した。