スマホ持ってるだけでOK！ 白金台駅で東京メトロが2026年3月2日（月）より、「タッチレス改札機」の実証試験を開始しました。場所は東京メトロ南北線の白金台駅で、期間は3月10日（火）までです。【けっこうローテク…？】これがメトロの「機能後付けタッチレス改札」です（画像）この試験は自動改札機を製造する東芝、タッチレス技術を開発するSinumyが連携して行うもの。まずは利用対象を東京メトロの社員として、実用化に向