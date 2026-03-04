お好み焼アカデミー（一財）は2月13日、ヒルトン広島（広島市）で第8回講演会を開いた。会員のお好み焼店や、メーカーなどの賛助会員関係者ら約100人が来場。あいさつに立った佐々木茂喜理事長は「13年前は手探りで始まったが、現在は257店、賛助会員は62社・団体となった。インバウンド、子ども食堂、G7サミットなど時流のテーマに取り組んだ13年だった」と振り返った。細井謙一氏今回は広島経済大学経営学部長で同アカデミ