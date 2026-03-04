オタフクソースは同社初となる、惣菜売場向けの調味料を発売する。バックヤードなどに向け、業務用として販売していた『ご当地かつ丼シリーズ』を使い切りの小袋にしたもの。今回商品化するのは新潟タレかつ丼、名古屋みそかつ、加古川かつめし用のたれ3品で、各80g（価格はオープン）。惣菜売場で揚げ物と関連販売する。同社は「価格や時短簡便が重視される中、外食よりも経済的で手作り感も加えられる」と訴求。販売する店