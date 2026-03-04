全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・宮ノ下の居酒屋『森メシ』です。ランチにも夜にも鮮度抜群のアジを堪能お膝どころ小田原からの新鮮なアジや地魚を使った「あじ彩丼」が食せる『森メシ』。見た目も美しく、新鮮ピカピカのアジと柴漬けのコラボが意表をつく食感とおいしさだ。一杯やるならしみしみの「箱根おでん」もおすすめ。あじ彩丼1850円 『森メシ』あじ彩丼