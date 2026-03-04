3日、WBC本番前最後の強化試合が行われた京セラドームでは、試合前の公開練習で侍ジャパンの選手たちが調整を行いました。【映像】大谷翔平の“サプライズ”に大歓声大歓声に迎えられ登場した、大谷翔平（31）。この日大谷は、外野でフォームを確認する投球練習を行った。すると、ボールを持った大谷が突然客席側に振り返り、ボールをファンにプレゼントするサプライズ。試合前から観客を沸かせていた。その後行われた阪神