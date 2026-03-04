サッカーのドイツ1部ホッフェンハイムは3日、左膝前十字じん帯断裂の重傷から復帰を目指すDF町田浩樹（28）がボールを扱ったトレーニングに参加する様子の写真を公式SNSに掲載した。町田は昨年8月23日のレーバークーゼン戦で相手選手と交錯して患部を負傷。半年以上、長期離脱している。クラブが掲載した写真には、トレーニングウェアに身を包んだ町田が右足に重心を乗せて左足を持ち上げ、頭上より高く浮き上がったボールを笑